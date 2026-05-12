A Bergamo, il locale ex Diurno, chiuso da circa un anno dopo la fine della gestione precedente, sta attraversando una fase di trattative accelerate. La proposta prevede un mix di ristorazione e intrattenimento, con l’obiettivo di riaprire entro settembre. La proprietà ha confermato l’interesse nel progetto, mentre le discussioni tra le parti continuano per definire i dettagli.

L’INDISCREZIONE. Il locale ipogeo è chiuso da un anno, dopo la disdetta del precedente gestore. La proprietà: «Crediamo nel progetto. C’è convergenza con un gruppo di operatori lombardi e confidiamo di trovare la quadra a breve». L’obiettivo è quello di riaprire i battenti «a settembre», dopo «un’estate di lavori destinati a ridisegnare layout e funzioni del locale». Potrebbe arrivare «nelle prossime settimane» la svolta tanto attesa per l’ex Diurno, sotto piazza Dante, nel cuore del centro piacentiniano. Le porte del locale ipogeo sono chiuse dalla primavera del 2025, mentre il «braccio di ferro» tra la proprietà - il tandem imprenditoriale Cividini-Previtali - e l’ormai ex gestore - che aveva disdetto anticipatamente il contratto - ha preso la strada del tribunale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ex Diurno a Bergamo, la trattativa accelera: «Mix di ristorazione e intrattenimento, si punta a riaprire a settembre»

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