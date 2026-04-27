Nel match disputato al Porta Elisa, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro l’avversario. La formazione che ha preso parte alla partita ha schierato undici giocatori con alcuni cambi durante il secondo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di tre reti a zero in favore della squadra di casa. Questo incontro rappresenta l’ultima del torneo per entrambe le squadre.

Lucchese 3 Fucecchio 0 LUCCHESE (4-3-3): Milan (26’ st Ennached); Venanzi, Pupeschi, Rotondo (34’ st Tosi), Lorenzini; Sansaro, Del Rosso (18’ st Zenuni), Russo; Piazze, Camilli, Fedato. (A disp.: Xeka, Santeramo, Bartolotta, Ragghianti, Riad, Palma). All.: Pirozzi. FUCECCHIO (4-4-2): Del Bino (11’ st Rocchi); Iommazzo, Malanchi, Lecceti (11’ st Usai), Guerrucci; Badalassi (6’ pt Fiorini), Sgherri, Goretti, Cristodaro; Princiotta (22’ st Gjoni), Agostini (1’ st Rossi). (A disp.: Berhoxha, Cardini, Fanara, Cioni). All.: Menichetti. Arbitro: Forni di Valdarno. Reti: 21’ pt Camilli, 24’ pt Rotondo, 28’ st Riad. Note: angoli 4-0; ammoniti Santeramo, Guerrucci e Iommazzo; recupero 1’ pt e 0’ st; spettatori 1757.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fucecchio, niente da fare al Porta Elisa. La Lucchese si congeda con un tris

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