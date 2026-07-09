La Juve non fa sconti per Nico Gonzalez | perché può rientrare nei piani di Spalletti

La Juventus ha comunicato che non abbasserà le proprie pretese per Nico Gonzalez, che sta tornando dall’Atletico Madrid. La società ha chiarito che l’argentino può rientrare nei piani di Spalletti, ma solo a determinate condizioni economiche. La posizione è netta: Gonzalez non si svende, e il club intende mantenere una linea ferma sul prezzo.

di Mauro Munno La Juve non fa sconti per Nico Gonzalez: perché l’argentino di rientro dall’Atletico può rientrare nei piani di Spalletti. La Juventus detta le sue condizioni sul mercato e lancia un messaggio forte e chiaro: Nico Gonzalez non si svende. Nonostante i movimenti di mercato attorno all’esterno argentino, la dirigenza bianconera valuterà una sua eventuale partenza soltanto di fronte a un’offerta a prezzo pieno, rifiutando di concedere sconti alle pretendenti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A blindare l’ex giocatore della Fiorentina è in primis il giudizio di Luciano Spalletti. Per il nuovo allenatore,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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