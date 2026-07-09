La Juve balla sulle punte | oltre a Vlahovic ci sono altri tre nomi

Notizia in breve

La Juventus sta valutando il mercato per rinforzare l’attacco, includendo anche Dusan Vlahovic tra i nomi sul tavolo. La società ha proposto un ingaggio massimo di sei milioni di euro e ha richiesto di ridurre le commissioni per l’entourage del giocatore. Oltre a Vlahovic, ci sono altri tre nomi di attaccanti considerati dalla dirigenza. La trattativa si trova in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi.