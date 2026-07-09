La Juve balla sulle punte | oltre a Vlahovic ci sono altri tre nomi

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta valutando il mercato per rinforzare l’attacco, includendo anche Dusan Vlahovic tra i nomi sul tavolo. La società ha proposto un ingaggio massimo di sei milioni di euro e ha richiesto di ridurre le commissioni per l’entourage del giocatore. Oltre a Vlahovic, ci sono altri tre nomi di attaccanti considerati dalla dirigenza. La trattativa si trova in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi.

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Il nome di Dusan Vlahovic è tornato tra le possibilità di mercato della Juventus, anche se alle condizioni del club bianconero: sei milioni massimo di stipendio e commissioni ridotte all'entourage. Ma Giovanni Carnevali lavora su più tavoli per quanto riguarda la punta: resta aperta la pista che porta a Randal Kolo Muani, anche se le richieste del Psg restano alte; da non scartare neppure Alexander Sorloth, menzionato dallo stesso ad recentemente; e infine Mateo Pellegrino del Parma. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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