Sul mercato della Juventus, oltre a Bernardo Silva, si valuta anche la possibile cessione di Koopmeiners. In caso di partenza del centrocampista, tre giocatori sono pronti a essere inseriti come alternative. La società ha definito un piano di intervento mirato a rafforzare la mediana, con alcune trattative in corso e nomi ancora non ufficializzati. La rosa viene monitorata attentamente in previsione di eventuali cambiamenti.

di Luca Fioretti Mercato Juve, la dirigenza organizza il mercato con 3 obiettivi a centrocampo in caso di partenza di Koopmeiners. Svelati i nomi. La Juventus progetta una rifondazione totale in vista della prossima annata. Sotto le direttive di Luciano Spalletti, la dirigenza vuole costruire un gruppo competitivo. Oltre agli innesti in difesa e in porta, con Alisson nel mirino, l’attenzione massima ricade sulla mediana. L’obiettivo primario del club bianconero è Bernardo Silva, pronto all’addio alla naturale scadenza del contratto. Presto ci saranno contatti per delineare le intese economiche. Nelle idee dell’allenatore, il giocatore agirà da trequartista atipico, libero di spaziare lungo tutto il campo per incidere nei 90 minuti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, non solo Bernardo Silva: se parte Koopmeiners ci sono tre candidati pronti a sostituirlo. I nomi

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