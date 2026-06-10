La Juventus ha raggiunto un accordo di massima con il giocatore norvegese, che si sta avvicinando alla firma del contratto. La società continua a insistere sul portiere argentino, con incontri programmati nelle prossime ore per definire i dettagli. La trattativa con il difensore potrebbe essere conclusa a breve, mentre resta da capire se si svilupperà anche l’affare con il portiere. Aggiornamenti in tempo reale su tutte le trattative di mercato della squadra.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Sorloth promesso sposo, bianconeri sempre più in pressing sul Dibu Martinez

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