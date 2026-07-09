la guerriglia tra i berlusconi su vannacci

È stato pubblicato il primo numero di una nuova serie in edicola dal 29 luglio, che include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione si inserisce in una lunga sequenza di uscite, senza riferimenti a eventi specifici o protagonisti coinvolti in conflitti. La serie presenta un mix di autori e generi, con un’edizione che si sviluppa in due puntate.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Piersilvio Berlusconi la butta là come se nulla fosse: «Vannacci è un bravo comunicatore». Certo, quel che dice oggi non è coerente con la sua visione del centrodestra del pargolo. Però «la propaganda è propaganda e Vannacci lo sa molto bene. Aspettiamo di vedere il programma». Non è la posizione che aveva assunto qualche giorno fa la sorella Marina, che aveva addirittura telefonato alla premier per segnarle il suo semaforo rosso per il generale. Il quale non perde tempo per afferrare il ramoscello offerto dall’imprenditore: «Sono le parole di una persona razionale. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Marina Berlusconi esclude Vannacci dal centrodestra.

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