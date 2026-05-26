Vannacci punta su Milano | Avremo la nostra lista e forse un sindaco E lancia la sfida a Fontana e Marina Berlusconi

Vannacci ha annunciato che a Milano ci sarà una lista di Futuro Nazionale, il nuovo partito da lui fondato, e ha dichiarato che potrebbe presentare anche un candidato sindaco indipendente. La sua comunicazione si rivolge anche a Fontana e Marina Berlusconi, con una possibile sfida politica. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui tempi delle candidature.

A Milano ci sarà la lista di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, e forse anche un candidato sindaco autonomo. Lo ha detto l'eurodeputato ex leghista presentando in città i primi due consiglieri regionali del suo partito, il bergamasco Pietro Macconi (in arrivo da FdI) e il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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