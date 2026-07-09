Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro obiettivi in Iran, mirati a ridurre la capacità di Teheran di attaccare navi mercantili e civili nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, l'Iran ha lanciato attacchi contro basi americane. Secondo fonti ufficiali, sono stati colpiti 90 obiettivi. Non ci sono dettagli sui danni o sui feriti.

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran "al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi mercantili e marinai civili innocenti nello Stretto di Hormuz". Le forze statunitensi hanno colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, infrastrutture di sorveglianza costiera, depositi di missili e droni, capacità navali e infrastrutture logistiche militari lungo la costa iraniana. Gli ultimi attacchi fanno seguito alle offensive condotte in Iran la notte precedente quando sono stati colpiti circa 80 obiettivi militari, "per infliggere pesanti sanzioni all'Iran per aver violato il cessate il fuoco attaccando tre navi mercantili che navigavano nello Stretto di Hormuz". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - La guerra non si ferma. Usa colpiscono 90 obiettivi, Iran attacca le basi americane

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US–Israel Just DECAPITATED Irans Regime What Comes Next Could Ignite the Entire Region

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