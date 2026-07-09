Il GF VIP tornerà già questa primavera, senza pause tra le stagioni. La conduttrice è pronta, il cast è stato confermato. La rete ha deciso di riprendere subito le registrazioni, seguendo il successo dell’ultima edizione. La ripresa è prevista entro pochi mesi, senza aspettare l’anno successivo. La programmazione si svolgerà in modo continuo, senza interruzioni tra le stagioni. La conferma ufficiale arriverà a breve dalle fonti coinvolte nella produzione.

Il successo dell’ultima edizione sembra aver convinto Mediaset a cambiare rapidamente i propri piani. Dopo il ritorno del reality avvenuto nella primavera del 2026, molti immaginavano che il prossimo appuntamento con il GF Vip sarebbe arrivato soltanto l’anno successivo. Invece l’azienda ha deciso di accelerare i tempi e riportare il programma nella tradizionale collocazione autunnale, confermando la volontà di puntare ancora su uno dei format più popolari di Canale 5. Il GF Vip è pronto a tornare: nessuna paura di usurare il format? A quanto pare no.. Le indiscrezioni emerse in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset indicano che il Grande Fratello Vip tornerà già nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Segui gli aggiornamenti su Ilary Blasi.

© Donnapop.it - La folle scelta di Mediaset, sapete quando torna il GF VIP? Neanche una pausa: Ilary Blasi pronta, il cast c’è

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La folle scelta di Mediaset, sapete quando torna il GF VIP Ilary Blasi pronta, il cast cè

Notizie e thread social correlati

GF Vip, cambia tutto: Ilary Blasi annuncia quando finirà il realityVenerdì 24 aprile, su Canale 5, andrà in onda il prossimo episodio del GF Vip, con la conduttrice che ha annunciato la data di fine del reality.

GF Vip, Ilary Blasi torna in diretta: nuovi volti e streaming liveNella nuova puntata del GF Vip, la conduttrice torna in diretta dopo alcune assenze, accompagnata da alcuni volti nuovi.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi di nuovo in rotta? La verità dopo il matrimonio di AuroraIl matrimonio da favola tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza era inevitabilmente destinato a dominare le copertine, ma si sa: quando c’è di mezzo Michelle Hunziker, il gossip trova sempre il modo di ... rds.it

Ilary Blasi sposa Bastian, il gesto di Chanel Totti che nessuno si aspettavaIlary Blasi ha ormai preso la sua decisione: sposerà Bastian Muller non appena avrà ottenuto il divorzio da Francesco Totti. Una scelta importante, maturata dopo mesi complessi e sotto i riflettori, ... corrieredellosport.it