GF Vip cambia tutto | Ilary Blasi annuncia quando finirà il reality

Venerdì 24 aprile, su Canale 5, andrà in onda il prossimo episodio del GF Vip, con la conduttrice che ha annunciato la data di fine del reality. La puntata sarà trasmessa in prima serata, segnando un momento importante per il programma. La conduttrice ha comunicato che questa sarà l’ultima puntata, dando un'indicazione chiara sulla conclusione della trasmissione. La data precisa di chiusura sarà quella del 24 aprile.

Venerdì 24 aprile si accendono nuovamente le luci della prima serata su Canale 5 con un appuntamento destinato a lasciare il segno. Il Grande Fratello Vip torna in onda con una puntata ricca di colpi di scena, guidata da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un annuncio che cambia tutto. La serata si apre con un momento del tutto inaspettato. Ilary Blasi farà il suo ingresso direttamente nella Casa per comunicare ai concorrenti una decisione destinata a cambiare le carte in tavola. Secondo quanto anticipato da Dagospia, Mediaset avrebbe scelto di prolungare questa edizione del reality. La finale, inizialmente prevista prima, slitterà ufficialmente a martedì 19 maggio.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - GF Vip, cambia tutto: Ilary Blasi annuncia quando finirà il reality Notizie correlate Avete fatto il funerale del GF Vip troppo presto, Ilary Blasi se la ride: il reality si allunga, ecco quando finisceTra previsioni affrettate e sentenze premature, il destino del Grande Fratello Vip sembrava già scritto. Leggi anche: GF Vip, Ilary Blasi annuncia la prima finalista: tensione alle stelle nella Casa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip alla riscossa: ecco quando torna e le ultime news sui concorrenti dopo la puntata di ieri; Grande Fratello Vip, gli ascolti non sono l'unico problema di Ilary Blasi: le polemiche in vista della finale rischiano di affossare tutto; Grande Fratello Vip 2026, decima puntata: cos'è successo il 17 aprile; Gf Vip, le pagelle: Ilary Blasi non ne può più (5), Alessandra Mussolini che falsona (4), Selvaggia Lucarelli distrugge Renato (8),... Il GF Vip salta la puntata del martedì: il motivo e quando torna in ondaGF Vip non va in onda e si ferma per una sera: cambia la programmazione di Canale 5 ma resta confermato il doppio appuntamento settimanale con Ilary Blasi. notizie.it Grande Fratello Vip, Ilary Blasi conquista nuove puntate: il nuovo calendario (allungato) e la data della finaleIl reality allunga la corsa verso la fine e cambia completamente ritmo: nuove puntate e una finale ormai fissata che riscrive il calendario. libero.it Torna stasera il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Al timone del programma ritroviamo Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il televoto vede scontrarsi Marco Berry e Alessandra Mussolini. Ilary Blasi varcherà la facebook Antonella Clerici batte Maria De Filippi, Ilary Blasi e Silvia Toffanin anche sui social: nel mese di marzo #TheVoiceGenerations è primo nella classifica per video views; superati #gfvip, #Amici25 e #Verissimo. Il best performing post è sempre di #TheVoice. (Pri x.com