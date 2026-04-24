GF Vip cambia tutto | Ilary Blasi annuncia quando finirà il reality

Da tivvusia.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile, su Canale 5, andrà in onda il prossimo episodio del GF Vip, con la conduttrice che ha annunciato la data di fine del reality. La puntata sarà trasmessa in prima serata, segnando un momento importante per il programma. La conduttrice ha comunicato che questa sarà l’ultima puntata, dando un'indicazione chiara sulla conclusione della trasmissione. La data precisa di chiusura sarà quella del 24 aprile.

Venerdì 24 aprile si accendono nuovamente le luci della prima serata su Canale 5 con un appuntamento destinato a lasciare il segno. Il Grande Fratello Vip torna in onda con una puntata ricca di colpi di scena, guidata da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un annuncio che cambia tutto. La serata si apre con un momento del tutto inaspettato. Ilary Blasi farà il suo ingresso direttamente nella Casa per comunicare ai concorrenti una decisione destinata a cambiare le carte in tavola. Secondo quanto anticipato da Dagospia, Mediaset avrebbe scelto di prolungare questa edizione del reality. La finale, inizialmente prevista prima, slitterà ufficialmente a martedì 19 maggio.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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