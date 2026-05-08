GF Vip Ilary Blasi torna in diretta | nuovi volti e streaming live

Nella nuova puntata del GF Vip, la conduttrice torna in diretta dopo alcune assenze, accompagnata da alcuni volti nuovi. In studio, insieme a Selvaggia Lucarelli, ci saranno anche altri opinionisti che prenderanno parte alle discussioni. La presenza di Ilary Blasi segna un cambiamento per le dinamiche all’interno della Casa, dove i concorrenti si preparano a confrontarsi con le novità. La puntata sarà trasmessa anche in streaming live.

? Domande chiave Chi sono i nuovi opinionisti che affiancheranno Selvaggia Lucarelli in studio?. Come cambieranno le dinamiche in Casa con il ritorno di Ilary Blasi?. Dove si può seguire la diretta streaming senza interruzioni pubblicitarie?. Quali nuovi canali permettono di monitorare i concorrenti h24?.? In Breve Nuovi opinionisti nel panel includono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.. Dirette streaming disponibili su Infinity e canale Extra al numero 55.. Canale La5 trasmette collegamenti live dalle 13:30 alle 19:20 nei giorni lavorativi.. Italia 1 propone appuntamenti quotidiani alle ore 12:15, 13:00 e 18:15.. Stasera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21:35, Ilary Blasi riprende la guida della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, portando in scena nuovi equilibri tra i concorrenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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