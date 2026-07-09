Oggi si ricorda il trentesimo anniversario della vittoria nel Mondiale del 2006. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha celebrato il successo, sottolineando come i risultati passati possano rappresentare uno stimolo per il futuro. La giornata è dedicata al ricordo, alla speranza e alla riflessione su quanto accaduto due decenni fa, con l’obiettivo di guardare avanti con ottimismo.

È il giorno della ricorrenza. È il giorno del ricordo. È il giorno della speranza. Guardare e ammirare cosa successe venti anni fa sperando in un domani migliore. Un domani che tarda ad arrivare, se come sanno anche i bambini ormai manchiamo dal Mondiale dall'edizione del 2014. Nel giorno del ventesimo anniversario del quarto titolo mondiale vinto dalla Nazionale il 9 luglio 2006, la Figc celebra il trionfo di Berlino con uno speciale dal titolo "Noi, i Campioni del 2006" pubblicato sulla piattaforma digitale Vivo Azzurro TV e sui propri canali social. Un tributo all’impresa compiuta dagli azzurri attraverso le parole di alcuni dei grandi protagonisti di quel Mondiale, dall’ex ct Marcello Lippi a Gigi Buffon, da Alessandro Del Piero a Francesco Totti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Figc celebra il Mondiale 2006 vinto. Malagò: "I successi del passato uno stimolo per il futuro"

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ITALIA FUORI DAI MONDIALI - Ritorno al futuro

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