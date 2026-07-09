La Ferrari riunisce la GeS a Maranello dopo la vittoria di Silverstone | gli annunci di Serra e Gualtieri

Dopo la vittoria a Silverstone, la Ferrari ha convocato la Gestione Sportiva a Maranello. Durante l'incontro, Serra e Gualtieri hanno discusso con i membri della divisione sugli sviluppi della monoposto SF-26 e sul prossimo aggiornamento denominato ADUO.

Dopo la vittoria di Leclerc a Silverstone, Ferrari ha riunito la Gestione Sportiva a Maranello: Serra e Gualtieri hanno parlato agli uomini della GeS degli sviluppi della SF-26 e del prossimo step ADUO. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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