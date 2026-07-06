Leclerc ha rivoltato la sua Ferrari durante il GP Silverstone | il cambio radicale dietro la vittoria

Durante il Gran Premio di Silverstone, il pilota ha modificato drasticamente l’assetto e la strategia della sua Ferrari. Questa svolta ha permesso di riscoprire il feeling con l’auto e ha contribuito alla vittoria finale. La ripresa delle prestazioni è stata evidente dopo la Sprint Race, che ha segnato un punto di svolta nel suo approccio. La squadra ha adottato nuove impostazioni per adattarsi alle esigenze del circuito e migliorare le prestazioni complessive.

Charles Leclerc ha cambiato radicalmente assetto e filosofia sulla Ferrari dopo la Sprint Race di Silverstone: così ha ritrovato feeling e vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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