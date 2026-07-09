la famiglia monini premia daniil simkin

Notizia in breve

Il ballerino russo Daniil Simkin ha vinto la 17ª edizione del premio “Una Finestra sui Due Mondi”. La famiglia Monini ha riconosciuto il suo talento, assegnandogli l’ambito riconoscimento. La cerimonia si è svolta a Spoleto, con la consegna del premio che celebra figure di rilievo nel panorama artistico internazionale. Simkin ha ricevuto il riconoscimento dopo il premio Speciale Giovani, assegnato in precedenza a Martina Meola.