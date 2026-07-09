La famiglia Monini premia Daniil Simkin
Il ballerino russo Daniil Simkin ha vinto la 17ª edizione del premio “Una Finestra sui Due Mondi”. La famiglia Monini ha riconosciuto il suo talento, assegnandogli l’ambito riconoscimento. La cerimonia si è svolta a Spoleto, con la consegna del premio che celebra figure di rilievo nel panorama artistico internazionale. Simkin ha ricevuto il riconoscimento dopo il premio Speciale Giovani, assegnato in precedenza a Martina Meola.
SPOLETO – È il ballerino russo Daniil Simkin il vincitore della 17esima edizione dell’ambito premio “Una Finestra sui Due Mondi” riservato a una personalità di spicco del panorama artistico internazionale, dopo quello Speciale Giovani andato a Martina Meola. "Daniil coniuga il rigore della disciplina classica con una passione per le tecnologie d’avanguardia che lo pongono tra i principali interpreti della modernità nell’ambito della danza" ha detto Maria Flora Monini, alla guida dell’azienda con il fratello Zefferino, nella cerimonia di consegna ieri a Casa Menotti, presente il direttore artistico del Festival Daniele Cipriani (nella foto).... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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