Sir Sicoma Monini al via la preparazione per la final four di Champions League
La squadra Sir Sicoma Monini ha ripreso gli allenamenti dopo le celebrazioni e si sta preparando per la prossima sfida. L’obiettivo è la final four di Champions League, un appuntamento che si terrà a breve e che rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione. La formazione si concentra sugli aspetti tecnici e tattici in vista della competizione europea.
Stop ai festeggiamenti, si torna al lavoro. All'orizzonte c'è l'appuntamento probabilmente più prestigioso, la final four di Champions League. La Sir Sicoma Monini Perugia ci arriva da campionessa in carica e giocarsi la possibilità di rivincere la coppa nel proprio Paese non può che essere.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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