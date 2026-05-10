Sir Sicoma Monini al via la preparazione per la final four di Champions League

La squadra Sir Sicoma Monini ha ripreso gli allenamenti dopo le celebrazioni e si sta preparando per la prossima sfida. L’obiettivo è la final four di Champions League, un appuntamento che si terrà a breve e che rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione. La formazione si concentra sugli aspetti tecnici e tattici in vista della competizione europea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui