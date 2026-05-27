Terminato il concorso ' Coltiviamo il futur' | Monini premia una scuola di Monteverdi Marittimo

Si è concluso con la proclamazione dei vincitori il concorso educativo Coltiviamo il futuro: seminiamo idee per un mondo migliore, parte del progetto Mo' e Nini alla scoperta del Bosco Monini che ha coinvolto le scuole primarie in un percorso dedicato alla sostenibilità ambientale e alle pratiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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