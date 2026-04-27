Negli ultimi decenni, i progressi nella ricerca medica hanno portato a trattamenti più efficaci contro i tumori. Un medico italiano, attivo circa 50 anni fa, ha dato un contributo fondamentale all’avvio dell’oncologia medica come disciplina. Oggi, grazie a queste scoperte, molte diagnosi di tumore possono essere affrontate con maggiore efficacia, portando a un miglioramento delle possibilità di cura e sopravvivenza.

S configgere i tumori oggi è in molti casi possibile grazie ai passi avanti compiuti dalla ricerca negli ultimi anni. È infatti trascorso mezzo secolo da quando si è passati da curare il cancro prevalentemente con il bisturi alla terapia farmacologica. Un salto “storico” che ha portato alla nascita in Italia dell’oncologia medica. Oggi è possibile trattare la malattia con oltre 300 molecole diverse per i vari tumori, da sole o in combinazione, tra chemioterapici, terapie ormonali, farmaci a bersaglio molecolare e immunoterapici. Tumori cutanei, come fare prevenzione? Lo spiegano gli specializzandi in medicina X Leggi anche › World Cancer Day: 4 tumori su 10 si possono evitare (e cosa possiamo fare davvero) Tumori: nel 1976 nasce l’oncologia medica in Italia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I tumori oggi fanno meno paura grazie anche alla scoperta di un medico italiano che 50 anni fa ha segnato l’inizio dell’oncologia medica

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