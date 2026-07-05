Il commissario tecnico della nazionale canadese ha espresso chiaramente il suo disappunto nei confronti del Marocco, dopo che quest'ultimo è stato escluso dalla fase finale della Coppa del Mondo 2026. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che preferirebbe essere al loro posto piuttosto che assistere alla loro eliminazione. La sua critica si concentra sulla decisione di esclusione, senza ulteriori dettagli su altre questioni.

2026-07-05 00:18:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del Canada Jesse Marsch afferma che la sua squadra è stata superiore al Marocco nella sconfitta per 3-0 negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 e ha reso un “privilegio” per i tifosi dei Rouges sostenerli durante la loro corsa storica alle finali. Il portiere Bono ha negato i canadesi Jonathan David e Tani Oluwaseyi mentre i co-organizzatori hanno dominato il primo tempo a Houston, anche se Azzedine Ounahi ha segnato due gol nel secondo periodo e Soufiane Rahimi ha aggiunto un terzo nel finale mentre i semifinalisti del 2022 hanno capitalizzato sulla generosa difesa per organizzare un quarto di finale contro Francia o Paraguay. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il boss canadese Marsch critica il Marocco dopo l’uscita dalla Coppa del Mondo 2026: “Preferirei essere noi piuttosto che loro”

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