Christian Pulisic, calciatore statunitense, è stato incaricato di coordinare l'organizzazione della Coppa del Mondo 2026. La candidatura congiunta di Stati Uniti, Messico e Canada è stata approvata otto anni fa, assegnando loro i diritti di ospitare il torneo. La fase di pianificazione e preparazione è in corso, con il coinvolgimento di vari enti e organizzazioni sportive. Pulisic, noto per la sua carriera internazionale, assume ora un ruolo di rappresentanza ufficiale nell’evento.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Sono passati otto anni da quando Stati Uniti, Messico e Canada hanno vinto i diritti di hosting per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Molte cose sono cambiate per quanto riguarda l’USMNT, ma una cosa è rimasta la stessa: le speranze della squadra continuano a poggiare interamente sulle spalle di Christian Pulisic. Da quando ha lasciato la Pennsylvania per la Germania nel 2015, sembrava che tutto stesse andando verso Pulisic portando l’USMNT alla gloria nella Coppa del Mondo. È emerso come uno dei giovani talenti più brillanti d’Europa con il Borussia Dortmund, prima di diventare il giocatore nordamericano più costoso di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La stella dell’USMNT Christian Pulisic è stata incaricata di organizzare la Coppa del Mondo 2026 dopo diverse campagne nazionali

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USMNT or Italy San Diego FC's Young Star Reveals His World Cup Decision

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