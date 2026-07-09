Ilary Blasi ha annunciato che sposerà il suo attuale compagno, Bastian Muller, appena sarà concluso il divorzio da Francesco Totti. La conduttrice ha riferito di voler organizzare la cerimonia in base alle tempistiche legali del divorzio. La coppia è insieme dalla fine del 2022 e il matrimonio è previsto subito dopo l’ufficializzazione della separazione.

V oglia di fiori d’arancio per Ilary Blasi. La conduttrice non vede l’ora di sposare il compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco a cui è legata dalla fine del 2022. La data delle nozze, però, non è ancora decisa perché il divorzio da Francesco Totti non è stato ancora finalizzato. Ilary Blasi e Bastian Muller, baci sotto la Torre Eiffel: proposta di nozze a Parigi? X Leggi anche › Ilary Blasi e Francesco Totti, fissata la data del divorzio. E lei sogna di sposare Bastian Muller Ilary Blasi, dal divorzio con Totti al matrimonio con Bastian Muller. «Adesso, prima di tutto, devo divorziare», ha detto la conduttrice parlando con il settimanale Chi, «Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La conduttrice sposerà il compagno appena il divorzio da Francesco Totti sarà ufficiale. Ecco cosa ha detto e in base a cosa organizzerà la cerimonia

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