Dopo la prima udienza, la conduttrice ha iniziato a prendere decisioni legali e personali in vista del divorzio. La procedura giudiziaria tra lei e l'ex calciatore si avvicina alla fase finale, segnando un percorso che dura da tempo. La vicenda include vari passaggi legali e decisioni che coinvolgono entrambe le parti, con l’obiettivo di definire gli aspetti relativi alla separazione.

La lunga storia e il percvorso giudiziario tra Ilary Blasi e Francesco Totti si avvicina sempre di più alla conclusione definitiva. Dopo l’udienza in tribunale emergono nuovi dettagli che riguardano la conduttrice e la sua vita privata. Leggi anche: GF Vip, ascolti tv finale: Ilary Blasi sbanca tutto, numeri record! Successo incredibile, si pensa già alla nuova edizione Quella che per anni è stata una delle coppie più amate e seguite dello spettacolo italiano sembra ormai essere arrivata alle battute finali della propria storia. Dopo mesi di indiscrezioni, scontri legali, dichiarazioni e retroscena, il percorso che porterà alla conclusione definitiva del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti appare sempre più delineato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Il divorzio di Ilary Blasi e Totti è sempre più vicino: ecco cosa ha fatto la conduttrice dopo la prima udienza

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Ilary Blasi, Il Grande Passo È Vicino Data e Location Già Scelte, Ma Manca Un Solo Sì

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