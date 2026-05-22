Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale per il divorzio entrambi rifiutano la conciliazione | cosa filtra

Nella prima udienza del procedimento di divorzio tra i due ex coniugi, entrambi hanno deciso di non partecipare alla procedura di conciliazione. La richiesta di accordo è stata respinta da entrambe le parti, senza ulteriori tentativi di mediazione. La sessione si è svolta davanti al giudice, che ha preso atto delle posizioni espresse. Al momento, non sono stati definiti termini di accordo o date per le prossime udienze.

È durata due ore la prima udienza del processo di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In tribunale l’ex calciatore e la conduttrice hanno rifiutato la conciliazione proposta dal giudice. Al termine dell’udienza non sono stati rilasciati commenti da parte degli ex coniugi e dai loro rispettivi avvocati. L’11 luglio 2022 i due avevano annunciato la loro separazione con due distinte dichiarazioni. Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale, cosa è successo Cosa è il tentativo di conciliazione Totti Blasi divorzio, le prossime tappe Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale, cosa è successo Come riporta il Corriere della Sera, Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati in tribunale alle 8. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Totti e Ilary Blasi in tribunale per l'udienza sul divorzio

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