Da tre anni senza un suo programma, si circola la voce che la conduttrice potesse avere una rete televisiva tutta sua. L’ipotesi, ispirata al modello americano di Oprah Winfrey, sarebbe stata presa in considerazione da un importante proprietario di canali televisivi. Tuttavia, finora, non ci sono sviluppi concreti e l’idea non si è concretizzata.

B arbara D’Urso come Oprah Winfrey? Sarebbe potuto succedere, ma per ora non s’ha da fare. L’idea di un canale televisivo tutto suo, sul modello dello statunitense OWN (Oprah Winfrey Network), solleticava Urbano Cairo, proprietario di La7, che aveva immaginato di affidare la rete alla conduttrice. Solo un’ipotesi e non un progetto vero e proprio a quanto pare, come ha rivelato lo stesso Cairo in occasione della presentazione dei palinsesti della prossima stagione. Barbara D’Urso e il dolore per l’addio a Mediaset: «Sono stata strappata dalla mia vita» X Leggi anche › In Rai non c’è spazio per Barbara D’Urso: nessun programma in vista per la conduttrice Cosa fa oggi Barbara D’Urso? L’ipotesi La7. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice, orfana di un programma da tre anni, avrebbe potuto avere una rete tutta sua, almeno così si vocifera. I dettagli

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