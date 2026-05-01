Chi avrebbe mai pensato che la vita ci avrebbe messo alla prova così presto? | 31enne viene attaccato da uno squalo mentre è in viaggio di nozze alle Maldive e perde una gamba

Durante un viaggio di nozze alle Maldive, un uomo di 31 anni è stato attaccato da uno squalo, provocandogli l’amputazione di una gamba. L’incidente è avvenuto mentre si trovava in mare, senza che si registrassero altre persone coinvolte. Il paziente, un medico di nazionalità spagnola, è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure del caso. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alle attività in acqua in quelle zone.

Un medico spagnolo di 31 anni, Borja Garcia Sousa, ha subito l’amputazione di una gamba in seguito all’attacco di uno squalo avvenuto durante il suo viaggio di nozze alle Maldive. L’incidente si è verificato lo scorso 11 aprile: l’uomo, originario di Alicante, si trovava in acqua per un’escursione in mare aperto insieme alla neo-moglie Ana, quando è stato gravemente ferito dal predatore. Oggi, a poco più di due settimane da quella tragedia e dopo aver affrontato un delicato ricovero in terapia intensiva, il giovane ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso i propri canali social, Garcia Sousa ha parlato per la prima volta pubblicamente dell’episodio, non esitando a definirlo “ brutale “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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