Due fratelli di 21 e 22 anni sono stati condannati a 6 e 7 anni di reclusione con rito abbreviato per aver rapinato e ferito un turista americano alla stazione di San Giuliano Milanese. L'aggressione è avvenuta a bordo di un treno, quando uno dei due ha sferrato una coltellata al collo per strappargli la catenina d’oro. La vittima ha riportato una ferita da arma da taglio.

Lodi, 9 luglio 2026 – Sono stati condannati con rito abbreviato a 6 e 7 anni due fratelli tunisini di 21 e 22 anni accusati di aver rapinato e ferito un turista americano su un treno all'altezza della stazione di San Giuliano Milanese. La rapina si era verificata alle 11,30 il 15 luglio di un anno fa su un treno della linea fra Lodi e Saronno. https:www.ilgiorno.itvideoturista-accoltellato-rapinato-treno-arresti-t90830ly L’aggressione . L'americano, di 29 anni, era stato accoltellato al collo e al torace da tre giovani che gli avevano strappato una collana d'oro con un crocefisso e erano subito scesi dal treno abbandonandolo sanguinante. Due di loro, i due fratelli tunisini senza fissa dimora ora condannati, erano stati fermati pochi giorni dopo dalla polizia a Busto Arsizio in provincia di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La coltellata al collo per strappargli la catenina d’oro: per quell’aggressione alla stazione di San Giuliano due fratelli sconteranno 6 e 7 anni

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