Livorno | | Le strappa la catenina d' oro dal collo e fugge | anziana rapinata in via Fratelli Gigli

Giovedì 30 aprile, intorno alle 18.30, un uomo si è avvicinato a una donna di 75 anni in via Fratelli Gigli a Livorno. Dopo averla spinta nel tentativo di portarle via la borsa, le ha strappato dal collo una catenina d'oro e si è allontanato velocemente. La vittima stava camminando quando è avvenuto il furto, che sembra essere stato messo in atto da un uomo di origine straniera.