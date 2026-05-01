Livorno | | Le strappa la catenina d' oro dal collo e fugge | anziana rapinata in via Fratelli Gigli
Giovedì 30 aprile, intorno alle 18.30, un uomo si è avvicinato a una donna di 75 anni in via Fratelli Gigli a Livorno. Dopo averla spinta nel tentativo di portarle via la borsa, le ha strappato dal collo una catenina d'oro e si è allontanato velocemente. La vittima stava camminando quando è avvenuto il furto, che sembra essere stato messo in atto da un uomo di origine straniera.
Una 75enne è stata rapinata in via Fratelli Gigli intorno alle 18.30 di ieri, giovedì 30 aprile. Secondo quando ricostruito, l'anziana stava camminando quando, a un certo punto, un uomo di origine straniera le si è avvicinato e dopo averla spinta nel tentativo di rubarle la borsa, le ha strappato.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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