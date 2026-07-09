La Cisl riflette sull’Enciclica Magnifica humanitas

Notizia in breve

La Cisl ha organizzato una riflessione sulle trasformazioni del lavoro in relazione all’intelligenza artificiale, prendendo come riferimento l’enciclica di Papa Leone, ‘Magnifica Humanitas’. L’incontro si è focalizzato sui cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e sulle implicazioni etiche e sociali legate all’uso crescente delle nuove tecnologie. La discussione si è concentrata sugli effetti delle innovazioni digitali e sull’importanza di un approccio umano in un contesto tecnologico in rapido sviluppo.