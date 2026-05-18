Magnifica Humanitas l' enciclica d' esordio per Leone è sull' AI
È stata annunciata la pubblicazione della prima enciclica di Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo affronta il tema della tutela della persona umana nel contesto dell’avanzamento dell’intelligenza artificiale. La pubblicazione rappresenta il primo documento ufficiale del nuovo pontefice incentrato su questioni etiche e sociali legate alla tecnologia. La pubblicazione è prevista in un momento di crescente attenzione internazionale verso le implicazioni dell’intelligenza artificiale sulla società e sui diritti individuali.
La prima enciclica di Leone XIV si chiamerà Magnifica Humanitas e sarà “sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale”. Il documento è stato firmato lo scorso 15 maggio, nell’anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, ma verrà presentato il prossimo 25 maggio. Sin dall’elezione Prevost ha fatto capire di ritenere prioritario nel suo pontificato dare un messaggio sull’intelligenza artificiale e questa prima enciclica lo conferma. L’enciclica. La presentazione del documento avverrà presso l'Aula del Sinodo ed avrà come relatori il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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