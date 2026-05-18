Magnifica Humanitas l' enciclica d' esordio per Leone è sull' AI

È stata annunciata la pubblicazione della prima enciclica di Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo affronta il tema della tutela della persona umana nel contesto dell’avanzamento dell’intelligenza artificiale. La pubblicazione rappresenta il primo documento ufficiale del nuovo pontefice incentrato su questioni etiche e sociali legate alla tecnologia. La pubblicazione è prevista in un momento di crescente attenzione internazionale verso le implicazioni dell’intelligenza artificiale sulla società e sui diritti individuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui