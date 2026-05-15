Magnifica Humanitas perché papa Leone promulgherà un’enciclica sull’IA
Oggi si attendeva con curiosità l’uscita di una nuova enciclica firmata dal papa, ma fino a questo momento non è stata ancora pubblicata. Si sa comunque che l’atto è in fase di preparazione e che la firma della documentazione è prossima. L’enciclica riguarda l’intelligenza artificiale e si presume che tratti delle questioni etiche e sociali legate a questa tecnologia. La data ufficiale di pubblicazione non è ancora stata comunicata, ma l’evento è considerato imminente.
Era attesa per oggi, ma non è ancora arrivata. È però solo una questione di tempo prima che Papa Leone XIV firmi la sua enciclica sull’intelligenza artificiale. “Magnifica Humanitas”, questo il titolo. Sarà incentrata sull’uomo, che deve essere messo al centro della rivoluzione tecnologica. Nello specifico, il Pontefice intende sottolineare l’importanza di tutelare le condizioni di lavoro. L’IA, infatti, deve essere uno strumento a tutela dell’essere umano, che non deve essere sacrificato in nome del progresso. Prevost si soffermerà quindi sul tema dell’IA agentica, ovvero il processo di automazione della tecnologia. E dunque senza consenso umano, o comunque con un ruolo molto limitato. 🔗 Leggi su Formiche.net
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