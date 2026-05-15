Magnifica Humanitas perché papa Leone promulgherà un’enciclica sull’IA

Oggi si attendeva con curiosità l’uscita di una nuova enciclica firmata dal papa, ma fino a questo momento non è stata ancora pubblicata. Si sa comunque che l’atto è in fase di preparazione e che la firma della documentazione è prossima. L’enciclica riguarda l’intelligenza artificiale e si presume che tratti delle questioni etiche e sociali legate a questa tecnologia. La data ufficiale di pubblicazione non è ancora stata comunicata, ma l’evento è considerato imminente.

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