Una campagna di phishing, attribuita a un gruppo vicino alla Cina, ha preso di mira dipartimenti di fisica e ingegneria in università statunitensi e canadesi. Gli attacchi sono stati condotti utilizzando vulnerabilità del piattaforma di posta elettronica Roundcube, tramite email ingannevoli che invitavano a cliccare su link dannosi. Nessuna informazione sui danni specifici o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

Una campagna attribuita a un gruppo allineato alla Cina ha colpito dipartimenti di fisica e ingegneria in università Usa e canadesi sfruttando vulnerabilità di Roundcube. L’obiettivo era compromettere i server di posta, rubare credenziali e costruire accessi persistenti. Come? Attraverso una semplice mail. Il gruppo è tracciato da Proofpoint con il nome UnkMassTraction, sigla provvisoria utilizzata per cluster di attività ancora in fase di studio. Secondo i ricercatori, da maggio 2026 il gruppo ha sfruttato vulnerabilità “n-day” in Roundcube, client webmail open source, contro dipartimenti di fisica e ingegneria di università statunitensi e canadesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina guarda dentro le università. Così l’email diventa una porta d’ingresso

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