Le università che preparano il futuro | così la Cina sfida l’impero accademico americano

Notizia in breve

Le università cinesi stanno aumentando gli investimenti nella ricerca e nelle strutture, attirando studenti internazionali e migliorando le classifiche globali. Nel frattempo, le università americane hanno subito un calo di fondi pubblici e privati, riducendo le opportunità di ricerca. Le istituzioni cinesi hanno aperto più corsi in inglese e rafforzato collaborazioni internazionali, mentre molte università occidentali hanno limitato le collaborazioni con la Cina. Questa evoluzione avviene senza grandi clamori pubblici.