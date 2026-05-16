Negli ultimi tempi, si osserva come la Spagna stia assumendo un ruolo sempre più rilevante come punto di accesso della Cina nell’Unione Europea. Questa tendenza si inserisce in un quadro internazionale caratterizzato da incontri tra leader di grandi potenze, come quello tra il presidente cinese e l’ex presidente statunitense a Pechino. Tali incontri hanno spesso ripercussioni anche sulle relazioni tra l’Europa e altri attori globali. La dinamica si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle rotte commerciali e nelle alleanze politiche.

Il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump a Pechino rischia di produrre una conseguenza paradossale per l’Europa. Più Washington irrigidisce il proprio mercato contro la sovracapacità industriale cinese, più Pechino ha interesse a consolidare la propria presenza produttiva direttamente dentro l’Unione europea. E tra i grandi Paesi europei, nessuno oggi appare più disponibile della Spagna ad accogliere questo processo. Il tema è emerso con forza nelle ultime settimane anche nel dibattito americano. Il rischio è che la stretta statunitense sulle auto elettriche cinesi finisca per trasformare l’Europa nel grande spazio di compensazione industriale della Cina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Spagna sta diventando la porta d’ingresso della Cina nell’Ue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Disastro in Spagna, il racconto di una sopravvissuta: Li vedevo morire e non potevo fare nulla

Sullo stesso argomento

La parata per il Giorno della Vittoria a Mosca sta diventando un problema per PutinIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni tra Ucraina e Russia, dal 9 all’11 di maggio.

Leggi anche: Stancanelli (Lega): "Ingresso Ucraina nell'Ue massacra agricoltura europea"

La Spagna sta diventando il cuore e il cervello dell’ Europa x.com

Come l’immigrazione sta cambiando la SpagnaLe politiche più aperte hanno sostenuto la crescita economica, dominato il dibattito politico, complicato la crisi abitativa e in parte trasformato la società ... ilpost.it

No, la Spagna non sta distribuendo migliaia di euro ai nuovi migranti regolarizzatiIl programma di regolarizzazione di Madrid è stato terreno fertile per la disinformazione da quando è stato annunciato all'inizio dell'anno View on euronews ... msn.com