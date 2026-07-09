Il nuovo night club aperto in viale Regina Elena a Bellariva è stato chiuso poche ore dopo l’apertura. Le verifiche hanno riscontrato irregolarità legate all’attività del locale e alla posizione delle ballerine impiegate. In particolare, alcune ballerine sono risultate senza un contratto di lavoro regolare. La Questura ha disposto la sospensione dell’attività e avviato controlli più approfonditi sulla documentazione del locale e sul personale impiegato.

Rimini, 9 luglio 2026 – È durato pochissimo il debutto del Perla Nera, il night club aperto da poco in viale Regina Elena, a Bellariva, negli spazi che in passato hanno ospitato la storica discoteca Blow Up. La polizia di Stato ha disposto la chiusura del night dopo un controllo amministrativo che ha fatto emergere una serie di presunte irregolarità. Il gestore è stato denunciato e, durante l’ispezione svolta dal personale della Questura, sono stati trovati anche tre lavoratori senza regolare contratto, tra ballerine e personale di sala. Controlli di questo tipo sono sempre più serrati dopo i fatti di Crans-Montana. Da quanto emerso, gli uffici del Suap avevano bloccato la pratica autorizzativa della Perla Nera diffidando formalmente il gestore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La chiusura del ‘Perla Nera’: irregolarità nel club di Bellariva, ballerine senza contratto di lavoro

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