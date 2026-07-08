chiuso a rimini un night club appena aperto modifiche abusive e ballerine senza contratto

A Rimini è stato chiuso un night club aperto da poco, dopo verifiche su irregolarità amministrative e dichiarazioni false del gestore. Durante i controlli sono state riscontrate modifiche abusive alle strutture e ballerine senza contratti regolari. L’autorità ha disposto la chiusura immediata dell’attività. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o procedure future è stato comunicato. La decisione si basa su accertamenti che hanno evidenziato irregolarità di natura amministrativa e contrattuale.

È stata disposta la chiusura di un night club di recente apertura a Rimini, dopo che sono state accertate gravi irregolarità amministrative e false dichiarazioni da parte del gestore. Il locale, inaugurato da poche settimane, è stato sottoposto a controllo nella notte del 28 giugno dalla Polizia di Stato, che ha rilevato la prosecuzione dell’attività in assenza delle necessarie autorizzazioni e la presenza di lavoratori irregolari. Controlli amministrativi e chiusura immediata Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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