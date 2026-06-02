Lavoratori indiani sfruttati nel cantiere del Consolato Usa a Milano | la trappola del contratto di lavoro per distacco
Nel cantiere da 200 milioni di dollari per la nuova sede del Consolato americano a Milano, lavoratori indiani sono stati pagati meno di due euro all’ora e costretti a lavorare sotto ricatto. Si tratta di un progetto di costruzione che ha coinvolto queste persone in condizioni di sfruttamento.
Un cantiere da 200 milioni di dollari per la costruzione della nuova sede del Consolato americano a Milano, nel quale venivano sfruttati lavoratori indiani pagati meno di due euro all’ora, sotto costante ricatto. Nel mirino dell’inchiesta condotta dalla procura di Milano, la ditta americana Caddell Construction Co Llc, con sede a Montgomery in Alabama, e la sua sede milanese. Una catena di sfruttamento, definito anche “para-schiavismo”, che cominciava già in India, dove i lavoratori venivano reclutati da un’agenzia di reclutamento, specializzata nel collocamento di lavoratori qualificati in settori come edilizia, ingegneria, sanità, ospitalità e informatica, alla quale ogni candidato corrispondeva un “pizzo” di 5mila euro (500mila rupie). 🔗 Leggi su Open.online
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