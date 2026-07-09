La Chimera Nuoto ha ottenuto un risultato importante al meeting nazionale “Tifernum Tiberinum” di Città di Castello. La squadra ha conquistato un totale di ventisei medaglie, collocandosi tra le prime posizioni della classifica complessiva. La competizione si è svolta il 9 luglio 2026 e ha visto partecipare numerose società sportive di livello nazionale. I risultati ottenuti dimostrano la crescita e la competitività della squadra.

Arezzo, 9 luglio 2026 – La Chimera Nuoto ai vertici del meeting nazionale “Tifernum Tiberinum ” di Cittàdi Castello. Un ricco medagliere di ventisei ori, diciannove argenti e diciotto bronzi è valso ilsecondo posto della società aretina nella classifica generale della manifestazione tratrentadue squadre da tutta la penisola, meritando la piazza d’onore alle spalle del solo NuotoFaenza e ottenendo ottime indicazioni in vista degli ormai prossimi campionati regionali estiviin programma da martedì 14 a sabato 18 luglio a Livorno. A emergere è stato l’ottimo livellocomplessivo del gruppo della Chimera Nuoto con ben ventiquattro nuotatori e nuotatricicapaci di salire sul podio in diverse specialità e categorie, a conferma dell’ottimo livello dellapreparazione impostata nelle vasche del Palazzetto del Nuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Chimera Nuoto ai vertici del meeting nazionale“Tifernum Tiberinum”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meeting Tifernum Tiberinum, edizione con presenze di spicco. Settecento atleti e le stelle del nuotoLa XXIX° edizione del meeting di Tifernum Tiberinum ha visto la partecipazione di circa 700 atleti e di atleti di rilievo nel nuoto internazionale,...

Secondo posto per la Chimera Nuoto al meeting “Stadio del Nuoto” di BolognaLa Chimera Nuoto ha conquistato il secondo posto al meeting nazionale “Stadio del Nuoto” che si è svolto a Bologna.

Temi più discussi: Nuoto, gli Amici del Nuoto VVF Modena quarti al Meeting Nazionale di Città di Castello; Nuoto: la 2° mattinata di finali al 7 Colli: Giornata conclusiva con 9 tosani in finale; chiufiamo a 9 medaglie.; Nuoto: applausi per l’aretina al trofeo Settecolli di Roma. Sofia Napoli tra le big. La Chimera a tutto gas; Meeting Tifernum Tiberinum edizione con presenze di spicco Settecento atleti e le stelle del nuoto.

La Chimera Nuoto ai vertici del meeting nazionaleTifernum TiberinumLa competizione di Città di Castello ha visto la società aretina chiudere al secondoposto nella classifica generale ... lanazione.it

Swimming: Applause for the Arezzo native at the Settecolli Trophy in Rome. Sofia Napoli among the top swimmers. Chimera at full speed.AREZZO Sofia Napoli deserves applause at the Settecolli Trophy in Rome. The oldest swimming meeting in the world, now in its sixty-second ... sport.quotidiano.net