secondo posto per la chimera nuoto al meeting stadio del nuoto di bologna

La Chimera Nuoto ha conquistato il secondo posto al meeting nazionale “Stadio del Nuoto” che si è svolto a Bologna. La competizione si è tenuta il 21 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da diverse regioni. La squadra ha ottenuto buoni risultati in diverse discipline, contribuendo al suo piazzamento finale. L’evento ha attirato numerosi atleti e appassionati di nuoto, creando un’atmosfera di grande impegno e competizione.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Secondo posto per la Chimera Nuoto al primo meeting nazionale “Stadio del Nuoto” di Bologna. La manifestazione ha riunito i nuotatori e le nuotatrici di ventisei società provenienti da tutta la penisola per un confronto tra diverse categorie e diverse specialità, con il gruppo aretino che ha meritato la piazza d’onore del podio in virtù di nove ori, dodici argenti e sette bronzi. La gioia di conquistare una doppia vittoria è stata vissuta da Gaia Burzi del 2007 che è riuscita a imporsi in 50 e 100 stile libero tra gli Assoluti e da Isabella Sacchetti del 2012 che ha trionfato in 200 farfalla e 200 misti tra le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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