La XXIX° edizione del meeting di Tifernum Tiberinum ha visto la partecipazione di circa 700 atleti e di atleti di rilievo nel nuoto internazionale, tra cui Cocconcelli, Valsecchi e Cerasuolo. L’evento si è svolto con numeri significativi e ha attirato atleti di alto livello. La presenza di queste figure ha dato importanza alla manifestazione, che ha visto competizioni di rilievo nel panorama natatorio.

Una edizione dai grandi numeri. Le “stelle” del nuoto internazionale, Cocconcelli, Valsecchi e Cerasuolo hanno tenuto a battesimo la XXIX° edizione del Meeting Tifernum Tiberinum, che si è concluso nelle piscine comunali di Città di Castello e che ha registrato la presenza di 35 società provenienti da tutta Italia, per un totale di circa 700 atleti e oltre 2.000 presenze complessive tra tecnici, accompagnatori e staff. La giornata inaugurale di venerdì è stata caratterizzata dalla presenza di Andrea Pieri, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Nuoto, che ha assistito alla riapertura dell’impianto, esprimendo apprezzamento per l’intervento realizzato e congratulandosi con il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport e lavori pubblici, Riccardo Carletti, per l’ottima riuscita degli interventi effettuati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meeting Tifernum Tiberinum, edizione con presenze di spicco. Settecento atleti e le stelle del nuoto

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