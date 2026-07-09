La Cassazione ha respinto il ricorso di Alfa Auto e confermato la sentenza che esclude il risarcimento richiesto dalla ditta. La questione legale, durata diversi anni, è stata decisa definitivamente con questa pronuncia. La disputa ha visto tre gradi di giudizio, tutti favorevoli all’amministrazione comunale, che ora può considerare chiusa la vicenda.

Tre gradi di giudizio, tre vittorie per il Comune. Si chiude così una complessa vicenda giudiziaria, che per anni ha contrapposto l’amministrazione di San Giuliano alla ditta Alfa Auto. Dopo due sentenze favorevoli all’Ente locale, ora anche la prima sezione civile della Corte di Cassazione in Roma si è pronunciata a favore del Comune, respingendo integralmente il ricorso avanzato dall’impresa e condannando la stessa al pagamento delle spese legali. Il contenzioso, che per il Comune rappresentava l’ultimo grande scoglio ereditato dal passato all’interno del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto), traeva origine dalle richieste del titolare della ditta, che tra il 1997 e il 2017 si era occupata del servizio di rimozione, custodia e demolizione dei veicoli per conto della polizia locale di San Giuliano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Cassazione dà ragione al Comune. Niente risarcimento per Alfa Auto

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Si parla di: La Cassazione dà ragione al Comune. Niente risarcimento per Alfa Auto; Contenzioso da 850mila euro: la Cassazione dà ragione al Comune di San Giuliano.

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