La Cassazione ha confermato che un hotel a cinque stelle in Alto Adige può rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti durante la cena. Una cliente aveva denunciato l’accaduto, ma la decisione definitiva ha confermato il diritto dell’hotel di scegliere il tipo di acqua offerta. La sentenza stabilisce che non è obbligatorio servire acqua di rubinetto in tali strutture.

L’hotel a cinque stelle si rifiuta di servire acqua del rubinetto a cena. La cliente denuncia l’accaduto. Ma tutti i gradi di giudizio, compresa la Cassazione, danno ragione alla struttura. Il “fattaccio”, avvenuto in Alto Adige nel 2019, è arrivato a sentenza a fine aprile 2026: per la Suprema Corte l’albergatore ha agito in modo legittimo. I vacanzieri sono avvisati. (foto Unsplash). La vicenda, come detto, risale al 2019. La turista stava trascorrendo le vacanze natalizie presso l’ Hotel Sassongher, un resort a cinque stelle nel cuore delle Dolomiti. Aveva scelto la formula a mezza pensione, che comprendeva la prima colazione e un pasto a scelta (nel suo caso la cena) con bevande escluse, al prezzo di 5700 euro a settimana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Niente acqua del rubinetto ai clienti: la Cassazione dà ragione all’hotel altoatesino

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Il ristorante può rifiutarsi di servire acqua del rubinetto: lhotel batte la cliente in Cassazione

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