Un turista ha intentato causa contro un hotel di lusso, chiedendo 2700 euro di risarcimento dopo aver richiesto acqua del rubinetto senza successo. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che i ristoratori e gli albergatori sono liberi di non servire acqua di rubinetto ai clienti. La sentenza ha stabilito che questa scelta non viola alcuna norma, chiarendo la legittimità di tale politica da parte delle strutture ricettive.

I ristoratori e gli albergatori che scelgono di non servire acqua del rubinetto ai propri clienti non violano alcuna regola. A chiudere definitivamente una discussione che da anni anima i tavoli dei locali italiani è stata la Corte di Cassazione, mettendo la parola fine a una singolare disputa legale nata a Corvara in Badia, nel cuore delle Dolomiti. Protagonisti della vicenda sono una turista e un noto hotel a cinque stelle della zona. Una vacanza da 5.700 euro e l’acqua a 10 euro al litro. I fatti risalgono alle festività di Natale del 2019. La cliente si trovava in vacanza nella rinomata località altoatesina dopo aver acquistato un pacchetto in mezza pensione del valore di oltre 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Niente acqua del rubinetto al ristorante”: turista fa causa e chiede 2700 euro di danni, ma la Cassazione dà ragione a un hotel 5 stelle e fissa la regola

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Il ristorante può rifiutarsi di servire acqua del rubinetto: lhotel batte la cliente in Cassazione

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Un hotel di Corvara nega l’acqua del rubinetto a una cliente e la Cassazione gli dà ragione: negati 2.700 euroLa Cassazione ha confermato che un hotel di Corvara non è obbligato a fornire acqua del rubinetto ai clienti che ne chiedono.

Temi più discussi: Ristorante non ha l'obbligo di servire acqua del rubinetto, la Cassazione si schiera con l'hotel; Acqua di rubinetto, il ristorante può rifiutarsi di servirla: l'hotel in Alto Adige batte la cliente in Cassazione. Nessun obbligo; Niente risarcimento per l’acqua del rubinetto negata in hotel; L’acqua del rubinetto al ristorante di un albergo di lusso non è un diritto: se il locale decide di non servirla, non viola alcuna norma. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiudendo una lunga disputa legale nata a Corvara in Badia tra una turista e un hotel a c.

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