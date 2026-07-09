La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni di carcere nei confronti di un’ex presidente della Camera, coinvolta in un procedimento per autoriciclaggio ed evasione fiscale. La decisione riguarda il ricorso presentato dall’imputata, che ora dovrà affrontare un nuovo processo di secondo grado. La sentenza precedente era stata emessa in un procedimento di appello.

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Irene Pivetti, annullando con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni per l’ex presidente della Camera dei deputati, accusata di autoriciclaggio ed evasione fiscale. La procura generale aveva chiesto ai giudici della seconda sezione penale della Cassazione di confermare la condanna. Pivetti tornerà ora davanti a una diversa sezione della Corte d’appello a Milano. Era stata condannata in primo grado a settembre del 2024 e i 4 anni di reclusione erano stati poi confermati in appello a dicembre del 2025. La presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo. Al centro del procedimento che... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Cassazione accoglie il ricorso di Irene Pivetti: processo d’appello bis

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Irene Pivetti, la Cassazione annulla con rinvio la condanna a 4 anniLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni di carcere per Irene Pivetti, l'ex presidente della Camera.

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La Cassazione accoglie il ricorso di Irene Pivetti: processo d’appello bisCassazione, accolto il ricorso di Irene Pivetti. Annullata la condanna per evazione fiscale e autoriciclaggio: processo d’appello bis. lettera43.it