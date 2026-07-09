A Milano si terrà un secondo processo d’appello per Irene Pivetti, condannata a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio. La condanna riguarda una presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo nel 2016, con il gruppo cinese Daohe. La decisione segue la condanna in primo grado e coinvolge le accuse di frode fiscale e riciclaggio legate alla transazione. La vicenda si concentra sulla gestione della compravendita di veicoli di lusso.

Milano – Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio nella vicenda con al centro una presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo, nel 2016, al gruppo cinese Daohe. Lo ha deciso la Cassazione, che ha accolto il ricorso della difesa dell'ex presidente della Camera, con l'avvocato Filippo Cocco, dopo l'udienza di ieri, davanti alla seconda sezione penale, in cui il Pg aveva chiesto la conferm a della condanna. La Supreme Corte, come riferito dal difensore, ha a nnullato con rinvi o la sentenza di secondo grado per un nuovo giudizio d'appello. "Siamo molto soddisfatti", ha commentato il legale Cocco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Irene Pivetti segna un punto: da rifare il processo per la compravendita delle Ferrari

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