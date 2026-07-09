La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni di carcere per Irene Pivetti, l'ex presidente della Camera. A Milano, si terrà un nuovo processo d’appello in merito alla vicenda di evasione fiscale e riciclaggio legata alla presunta vendita fittizia di tre Ferrari Granturismo a un gruppo cinese nel 2016. La sentenza ha riaperto il procedimento giudiziario.

In programma a Milano un processo d’appello bis per Irene Pivetti, l’ex presidente della Camera condannata a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e riciclaggio nella vicenda legata alla presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo al gruppo cinese Daohe risalente al 2016. Questo quanto stabilito dalla Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dalla difesa della Pivetti, assistita dall’avvocato Filippo Cocco. La decisione è arrivata al termine dell’udienza davanti alla seconda sezione penale, nella quale il procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna. La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, disponendo quindi un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Irene Pivetti, la Cassazione annulla con rinvio la condanna a 4 anni

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