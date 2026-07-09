La Casa – Il rogo del male è il peggior capitolo della saga | Sébastien Vani?ek ha dato in pasto Sam Raimi all'IA

Sébastien Vani?ek prende la follia artigianale di Sam Raimi e la dà in pasto a un'intelligenza artificiale. "La Casa – Il rogo del male" è il capitolo più brutto della saga: appesantito, pieno di macguffin inutili e di CGI che tradisce lo spirito dei deadite. Ma la scena post-credit è il vero delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LA CASA (Evil Dead): Tutti i Film dal PEGGIORE al MIGLIORE

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La Casa: Il Rogo del Male, il film raccontato da Sébastien Vani?ek e Souheila YacoubIl sesto capitolo della saga horror Evil Dead si concentra sulla creazione di tensione, secondo il regista e l’attrice protagonisti intervistati.

Temi più discussi: La Casa - Il Rogo del Male recensione: un horror brutale che dimentica lo spirito di Evil Dead; La Casa | Il Rogo del Male il film raccontato da Sébastien Vani?ek e Souheila Yacoub; La casa - Il Rogo del Male di Sebastien Vanicek è qui per chi ama essere scioccato e sorpreso | Questi sono film un po' immorali si sa; La casa | il rogo del male recensione | la saga horror potrebbe avere ancora qualcosa da dire.

La Casa – Il rogo del male è il peggior capitolo della saga: Sébastien Vani?ek ha dato in pasto Sam Raimi all’IASam Raimi aveva capito una cosa che oggi, a Hollywood, non capisce più nessuno: il sangue, per terrorizzare e far ridere nello stesso istante, deve essere finto in modo sfacciato. Deadite che sghignaz ... fanpage.it

La Casa - Il Rogo del Male: la recensione del sesto film della sagaLa Casa il rogo del male recensione del film horror di Sébastien Vani?ek sesto capitolo della saga iniziata da Sam Raimi temi analisi storia ... comingsoon.it