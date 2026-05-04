‘La casa | il rogo del male’ | dal mondo di Sam Raimi un nuovo capitolo per un’estate terrificante

Un nuovo capitolo della saga horror ispirata a Sam Raimi sta per arrivare. La serie, nata con il film del 1993 intitolato La casa, si arricchisce di una nuova pellicola prevista per il 2026. Il film promette di portare sul grande schermo atmosfere inquietanti e momenti di tensione, continuando la narrazione iniziata oltre trenta anni fa. L’uscita è programmata per l’estate, pronta a coinvolgere gli appassionati di horror.

Preparatevi ad un’estate dall’umidità spettrale con un nuovo capitolo da brividi. Direttamente dalla saga franchise creata da Sam Raimi, che ha avuto la sua genesi nel primo film La casa, del 1993, arriva un nuovo capitolo 2026. La casa: il rogo del male, diretto da Sébastien Vani?ek, uscirà nelle sale l’8 luglio, e promette, dal suo primo trailer, una visione terrificante. Quella casa nel bosco.. Il primo trailer de La casa: Il rogo del Male, nuovo capitolo della celebre saga prodotto dal creatore del franchise Sam Raimi e diretto dal regista Sébastien Vani?ek (Vermin). Nel cast Luciane Buchanan (The Tank), Hunter Doohan (Mercoledì, Daredevil – Rinascita) Souheila Yacoub (Dune – Parte due, Le donne al balcone – The Balconettes).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘La casa: il rogo del male’: dal mondo di Sam Raimi un nuovo capitolo per un’estate terrificante Notizie correlate Disponibile il primo teaser trailer de “La casa: Il rogo del Male”, il nuovo capitolo prodotto da RaimiIl primo trailer de La casa: Il rogo del Male, nuovo capitolo della celebre saga prodotto dal creatore del franchise Sam Raimi e diretto dal regista... Leggi anche: “La Casa – Il Rogo del Male”: il trailer del nuovo capitolo promette l’esperienza più selvaggia del franchise Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La Casa torna più feroce che mai | Il nuovo trailer alza il livello dell’horror: un incubo senza limiti; ‘Alien | Isolation 2’ il primo teaser del nuovo incubo claustrofobico. La Casa – Il Rogo del Male: il trailer del nuovo capitolo promette l’esperienza più selvaggia del franchiseIl trailer di La Casa - Il Rogo del Male svela il nuovo incubo di Sébastien Vani?ek. Prodotto da Sam Raimi, il film Evil Dead Burn arriva al cinema l'8 luglio. universalmovies.it Quando esce La casa: Il rogo del male? Trama e cast dell’horror prodotto da Sam RaimiScopri quando esce in Italia La casa: : Il rogo del male: tutte le anticipazioni sulla trama da brividi e il cast del nuovo capitolo della saga horror di Sam Raimi. tag24.it Spider-Man 2 (2004), diretto da Sam Raimi, è considerato da molti uno dei migliori film sui supereroi mai realizzati—e non a caso. Più che un semplice sequel, è un film che approfondisce personaggi, emozioni e conflitti, riuscendo a unire spettacolo e cuore in - facebook.com facebook Send Help: il nuovo thriller survival di Sam Raimi arriva su Disney+ x.com