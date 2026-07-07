La Casa | Il Rogo del Male il film raccontato da Sébastien Vani?ek e Souheila Yacoub

Notizia in breve

Il sesto capitolo della saga horror Evil Dead si concentra sulla creazione di tensione, secondo il regista e l’attrice protagonisti intervistati. Il film include scene con ossa rotte, Deadites e rappresentazioni di maschi tossici. La narrazione si focalizza su elementi horror e sul mantenimento di un’atmosfera inquietante. La pellicola è descritta come un nuovo capitolo della saga, con particolare attenzione all’intensità delle scene e alla tensione complessiva.