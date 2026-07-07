La Casa | Il Rogo del Male il film raccontato da Sébastien Vani?ek e Souheila Yacoub
Il sesto capitolo della saga horror Evil Dead si concentra sulla creazione di tensione, secondo il regista e l’attrice protagonisti intervistati. Il film include scene con ossa rotte, Deadites e rappresentazioni di maschi tossici. La narrazione si focalizza su elementi horror e sul mantenimento di un’atmosfera inquietante. La pellicola è descritta come un nuovo capitolo della saga, con particolare attenzione all’intensità delle scene e alla tensione complessiva.
La nostra intervista al regista e alla protagonista del nuovo capitolo della saga horror. Tra ossa rotte, Deadites e maschi tossici. Il sesto capitolo della saga horror di Evil Dead punta alla tensione. In particolare, una scena de La Casa: Il Rogo del Male (al cinema dall'8 luglio) riesce a trasmettere l'ansia cercata dal regista, il francese Sébastien Vani?ek. La protagonista, Alice, interpretata da Souheila Yacoub, dopo aver perso il violento marito, si ritrova a tavola con i suoceri e il cognato. La tensione cresce alle stelle, prima di deflagrare irrimediabilmente. "Quella scena è stata una delle cose più impegnative per me, persino più di qualsiasi sequenza di combattimento", spiega il regista, durante la nostra intervista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Bao and Man plan to gather evidence of Chien and Hung's crimes.
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Alcune case custodiscono segreti. Altre… il male. La famiglia è la radice di tutti i mali. La Casa: Il rogo del male arriva al cinema dall’8 luglio, ma puoi scoprirlo in anteprima! Mercoledì 8 luglio Ore 21:30 Cento Cinepark Hai il coraggio di varcare facebook
Dall'8 luglio al cinema l'horror #LaCasa - Il rogo del male #EvilDeadBurn prodotto da #SamRaimi: emozionialcinema.it/2026/07/la-cas… x.com
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