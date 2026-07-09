A poco più di dieci giorni dalla riapertura, la Casa di Comunità di Impruneta presenta infiltrazioni d’acqua nell’ingresso. Il problema si è verificato a seguito di un forte temporale tra lunedì e martedì, che ha causato allagamenti all’interno della struttura di via Papa Giovanni XXIII. La struttura era stata inaugurata il 26 giugno, dopo due anni di lavori di ampliamento, ancora in corso al momento dell’evento atmosferico.

A poco più di dieci giorni dalla riapertura, la nuova Casa di Comunità di Impruneta fa già acqua: il violento temporale tra lunedì e martedì ha provocato delle infiltrazioni nell’ingresso della struttura di via Papa Giovanni XXIII, inaugurata lo scorso 26 giugno dopo due anni di lavori per l’ampliamento, con parte del cantiere ancora attivo. L’episodio ha costretto gli operatori a riorganizzare temporaneamente alcune attività. A sollevare il caso è Matteo Zoppini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Voltiamo Pagina a Impruneta: punta il dito contro i tempi e le modalità di realizzazione dell’intervento. "Dieci giorni dall’apertura e già si registra il primo problema, con disagi per i cittadini e chi ci lavora – sottolinea Zoppini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Casa di Comunità fa acqua. Aperta a giugno, allagata a luglio

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